Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во встрече украинской делегации с представителями США в Женеве в четверг также участвовали представители Швейцарии, стороны обсуждали в том числе экономическую поддержку и восстановление Украины.