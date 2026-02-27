Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во встрече украинской делегации с представителями США в Женеве в четверг также участвовали представители Швейцарии, стороны обсуждали в том числе экономическую поддержку и восстановление Украины.
"Работа состоялась в двух форматах: отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии... Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины... предметно проработали документ по восстановлению Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.
При этом деталей о содержимом документа и механизмах поддержки Украины Умеров не привел.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В конце февраля в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины. Владимир Зеленский в четверг заявил, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.
