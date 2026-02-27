Рейтинг@Mail.ru
Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/delegatsii-2077044863.html
Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии
Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии - РИА Новости, 27.02.2026
Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во встрече украинской делегации с представителями США в Женеве в четверг также... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:46:00+03:00
2026-02-27T07:46:00+03:00
в мире
украина
сша
швейцария
рустем умеров
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075208823_0:404:765:834_1920x0_80_0_0_24a92461dd7d70a90174b130e152478f.jpg
https://ria.ru/20260226/razgovor-2076981233.html
украина
сша
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075208823_0:247:964:969_1920x0_80_0_0_748a354c0d891a4ef04ee3435edc020c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, швейцария, рустем умеров, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Швейцария, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
Умеров заявил, что делегация Киева встречалась с представителями Швейцарии

Умеров: делегации США и Украины встречались с представителями Швейцарии

© REUTERS / National Security and Defence Council of UkraineРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© REUTERS / National Security and Defence Council of Ukraine
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во встрече украинской делегации с представителями США в Женеве в четверг также участвовали представители Швейцарии, стороны обсуждали в том числе экономическую поддержку и восстановление Украины.
"Работа состоялась в двух форматах: отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии... Отдельное внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины... предметно проработали документ по восстановлению Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Умерова.
При этом деталей о содержимом документа и механизмах поддержки Украины Умеров не привел.
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В конце февраля в Женеве прошли переговоры делегаций США и Украины. Владимир Зеленский в четверг заявил, что следующая трехсторонняя встреча РФ, США и Украины может состояться в Абу-Даби в начале марта.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
На Украине раскрыли подробности разговора Зеленского с Трампом
26 февраля, 19:22
 
В миреУкраинаСШАШвейцарияРустем УмеровВладимир ЗеленскийМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала