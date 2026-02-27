Рейтинг@Mail.ru
В школах Чувашии отменили занятия второй смены из-за ракетной опасности
15:58 27.02.2026
В школах Чувашии отменили занятия второй смены из-за ракетной опасности
В школах Чувашии отменили занятия второй смены из-за ракетной опасности
чебоксары, сергей артамонов, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чебоксары, Сергей Артамонов, Олег Николаев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Занятия второй смены отменили в школах Чувашии после объявления ракетной опасности, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой ракетной атаки.
"В школах Чебоксар после объявления ракетной опасности отменили занятия для тех, кто учится во вторую смену. Социальным учреждениям рекомендовано всех обучающихся, сотрудников, посетителей направить на первые этажи и при необходимости в подвальные помещения до отбоя атаки", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Он призвал сохранять спокойствие и бдительность.
"Системы ПВО работают, МЧС мобилизовало ресурсы", - добавил премьер-министр Чувашии.
Город Чебоксары, Республика Чувашия - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
В Чувашии отменили ракетную опасность
Вчера, 15:56
 
ЧебоксарыСергей АртамоновОлег Николаев (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
