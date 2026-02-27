Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии отменили ракетную опасность
15:56 27.02.2026 (обновлено: 15:57 27.02.2026)
В Чувашии отменили ракетную опасность
В Чувашии отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.02.2026
В Чувашии отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Чувашии отменена, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 27.02.2026
2026
В Чувашии отменили ракетную опасность

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГород Чебоксары, Республика Чувашия
Город Чебоксары, Республика Чувашия. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Ракетная опасность на территории Чувашии отменена, сообщило МЧС республики.
"Отмена ракетной опасности на территории Чувашской Республики", - говорится в сообщении.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в регионе введен режим повышенной готовности в связи с угрозой ракетной атаки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
