https://ria.ru/20260227/chuvashija-2077202926.html
В Чувашии отменили ракетную опасность
В Чувашии отменили ракетную опасность - РИА Новости, 27.02.2026
В Чувашии отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Чувашии отменена, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:56:00+03:00
2026-02-27T15:56:00+03:00
2026-02-27T15:57:00+03:00
безопасность
олег николаев (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_0:228:3077:1959_1920x0_80_0_0_99555421d281944a70cdbb60efbd240d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926840094_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_7a37c5b3e5ab2504ce0de08abfd3ae18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, олег николаев (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Олег Николаев (политик), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Чувашии отменили ракетную опасность
МЧС сообщило об отмене ракетной опасности в Чувашии