Министра молодежной политики Калининградской области задержали
Министра молодежной политики Калининградской области задержали - РИА Новости, 27.02.2026
Министра молодежной политики Калининградской области задержали
Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич и ее муж задержаны, следует из картотеки на сайте Центрального районного суда города... РИА Новости, 27.02.2026
Министра молодежной политики Калининградской области задержали
Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич задержали