22:35 27.02.2026
Министра молодежной политики Калининградской области задержали
Министра молодежной политики Калининградской области задержали
Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич и ее муж задержаны, следует из картотеки на сайте Центрального районного суда города... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:35:00+03:00
2026-02-27T22:35:00+03:00
россия
калининградская область
калининград
происшествия
россия
калининградская область
калининград
россия, калининградская область, калининград, происшествия
Россия, Калининградская область, Калининград, Происшествия
Министра молодежной политики Калининградской области задержали

Министра молодежной политики Калининградской области Мусевич задержали

КАЛИНИНГРАД, 27 фев – РИА Новости. Министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич и ее муж задержаны, следует из картотеки на сайте Центрального районного суда города Калининграда.
"Мусевич Никита Сергеевич - об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ; статьи 108 УПК РФ) Мусевич Анна Сергеевна - об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 часть 2 статьи 29 УПК РФ; статьи 108 УПК РФ)", - следует из материалов суда.
Министр культуры Башкирии Амина Шафикова на заседании в Басманном районном суде в Москве
Глава Башкирии рассказал об арестованной министре культуры Шафиковой
24 февраля, 13:45
24 февраля, 13:45
 
РоссияКалининградская областьКалининградПроисшествия
 
 
