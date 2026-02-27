https://ria.ru/20260227/chp-2077285997.html
В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом
Полицейские задержали мужчину, который при доставлении на судебное заседание в Таганском районе Москвы сумел скрыться, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который при доставлении на судебное заседание в Таганском районе Москвы сумел скрыться, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева Ш.М., которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он "сбежал".
Отмечалось, что задержанный ждал адвоката вместе с сотрудником полиции на улице, откуда Алиев и сбежал.
"Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
В ведомстве добавили, что местонахождение 25-летнего мужчины установили с помощью камер наружного наблюдения – он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице.
Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 161 УК РФ (грабеж) УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.