Осужденный сбежал перед рассмотрением представления о замене принудительных работ на лишение свободы в Таганском суде Москвы

В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который при доставлении на судебное заседание в Таганском районе Москвы сумел скрыться, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева Ш.М., которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он "сбежал".

Отмечалось, что задержанный ждал адвоката вместе с сотрудником полиции на улице, откуда Алиев и сбежал.

"Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

В ведомстве добавили, что местонахождение 25-летнего мужчины установили с помощью камер наружного наблюдения – он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице.