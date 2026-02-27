Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом
21:05 27.02.2026 (обновлено: 22:21 27.02.2026)
В Москве задержали мужчину, сбежавшего от полиции перед Таганским судом
Полицейские задержали мужчину, который при доставлении на судебное заседание в Таганском районе Москвы сумел скрыться, сообщили в пресс-службе столичного главка РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramОсужденный сбежал перед рассмотрением представления о замене принудительных работ на лишение свободы в Таганском суде Москвы
Осужденный сбежал перед рассмотрением представления о замене принудительных работ на лишение свободы в Таганском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Осужденный сбежал перед рассмотрением представления о замене принудительных работ на лишение свободы в Таганском суде Москвы
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, который при доставлении на судебное заседание в Таганском районе Москвы сумел скрыться, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Ранее в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что в четверг в Таганский районный суд Москвы поступило представление отдела полиции на метрополитене о заключении под стражу осуждённого Алиева Ш.М., которому ранее были назначены принудительные работы, однако во время ожидания адвоката он "сбежал".
Отмечалось, что задержанный ждал адвоката вместе с сотрудником полиции на улице, откуда Алиев и сбежал.
"Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержан гражданин, который при доставлении в судебное заседание для избрания меры пресечения в Таганском районе города Москвы сумел скрыться", - говорится в канале ведомства на платформе Max.
В ведомстве добавили, что местонахождение 25-летнего мужчины установили с помощью камер наружного наблюдения – он находился в одном из хостелов на Кузьминской улице.
Мужчина подозревается в совершении преступления по статье 161 УК РФ (грабеж) УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.
Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме
Дело об убийстве судьи под Волгоградом рассмотрят в закрытом режиме
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
