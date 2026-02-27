Рейтинг@Mail.ru
В море нашли тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннеса
19:49 27.02.2026
В море нашли тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннеса
В море нашли тело азербайджанца, включенного в Книгу рекордов Гиннеса

Тело включенного в Книгу рекордов Гиннеса азербайджанца нашли в Каспийском море

© Соцсети Алескер Гасанзаде
 Алескер Гасанзаде - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети
Алескер Гасанзаде. Архивное фото
БАКУ, 27 фев - РИА Новости. В Каспийском море найдено гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, в 2004 году включенного в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает в пятницу азербайджанское агентство АПА.
"В море найдено тело жителя Лянкяранского района Алескер Гасанзаде, включённого в Книгу рекордов Гиннеса. Гасанзаде стал победителем спортивных соревнований, прошедших в Москве. В 7-летнем возрасте он, будучи в России, обновил мировой рекорд, дотянувшись руками до ног 3000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лёжа на спине (в спортивной терминологии – "пресс")", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Гасанзаде был первым в мире ребёнком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.
 
Каспийское мореАзербайджанМоскваВ мире
 
 
