Умер агроном Николай Асыка
2026-02-27T17:23:00+03:00
2026-02-27T17:23:00+03:00
2026-02-27T17:24:00+03:00
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Скончался заслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка, ему было 96 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В возрасте 96 лет ушел из жизни Николай Романович Асыка - наш выдающийся земляк, почетный гражданин Белгородской области, заслуженный агроном РСФСР, ученый-аграрий, "патриарх белгородского земледелия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он назвал уход Асыки, который посвятил жизнь служению родной земле, огромной потерей для всего региона. По словам губернатора, созданная агрономом научно обоснованная система земледелия стала фундаментом, на котором развивалось и добивалось высоких результатов сельское хозяйство области. Он добавил, что мудрые предложения Асыки обязательно воплотят в жизнь его ученики и последователи.
"Николай Романович оставил большое научное наследие, эффективную школу земледелия, которая давно стала гарантом дальнейшего успешного развития аграрной Белгородчины", - заметил Гладков.