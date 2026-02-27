Рейтинг@Mail.ru
Умер агроном Николай Асыка - РИА Новости, 27.02.2026
17:23 27.02.2026 (обновлено: 17:24 27.02.2026)
Умер агроном Николай Асыка
Скончался заслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка, ему было 96 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 27.02.2026
рсфср, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
РСФСР, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Умер агроном Николай Асыка

Выдающийся аграрий Николай Асыка умер в Белгородской области на 97-м году жизни

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramЗаслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка
Заслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Заслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Скончался заслуженный агроном РСФСР, почетный гражданин Белгородской области Николай Асыка, ему было 96 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В возрасте 96 лет ушел из жизни Николай Романович Асыка - наш выдающийся земляк, почетный гражданин Белгородской области, заслуженный агроном РСФСР, ученый-аграрий, "патриарх белгородского земледелия", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он назвал уход Асыки, который посвятил жизнь служению родной земле, огромной потерей для всего региона. По словам губернатора, созданная агрономом научно обоснованная система земледелия стала фундаментом, на котором развивалось и добивалось высоких результатов сельское хозяйство области. Он добавил, что мудрые предложения Асыки обязательно воплотят в жизнь его ученики и последователи.
"Николай Романович оставил большое научное наследие, эффективную школу земледелия, которая давно стала гарантом дальнейшего успешного развития аграрной Белгородчины", - заметил Гладков.
 
РСФСРБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
