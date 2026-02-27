https://ria.ru/20260227/chp-2077202713.html
Появились новые подробности о похищении девочки в Смоленске
Сожительница обвиняемого в похищении девочки в Смоленске заявила, что девочка ничего о себе не рассказывала, сообщила прокуратура Смоленской области. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:55:00+03:00
2026-02-27T21:23:00+03:00
смоленск
происшествия
смоленская область
смоленск
смоленская область
2026
Новости
ru-RU
смоленск, происшествия, смоленская область
Смоленск, Происшествия, Смоленская область
Сожительница обвиняемого в похищении девочки: ребенок ничего не рассказывал