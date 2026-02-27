Рейтинг@Mail.ru
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы
18:20 27.02.2026
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы - РИА Новости, 27.02.2026
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы
Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T18:20:00+03:00
2026-02-27T18:20:00+03:00
масленица
блины
общество
x5 retail group
https://ria.ru/20260219/bliny-na-maslenicu-recepty-2075300931.html
масленица, блины, общество, x5 retail group
Масленица, блины, Общество, X5 Retail Group
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы

Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5, которое есть в распоряжении "Газеты.ru".
"В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее", - пишет портал.
В пресс-службе сервиса отметили, что покупатели чаще выбирали готовые изделия. Их объем продаж оказался в 2,6 раза больше, а среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье - число чеков увеличилось на 77%. Кроме того, положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок - спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели.
"Средний чек на покупку готовых блинов у пользователей составил 202 рубля, а блинных наборов - 384 рубля. Примечательно, что средний чек на покупку икры показал самое значительное изменение среди всех топпингов - он составил 303 рубля, что выше на 33% по сравнению с периодом недели ранее", - добавили там.
Блины на Масленицу 2026: лучшие рецепты к празднику
19 февраля, 14:38
 
МасленицаблиныОбществоX5 Retail Group
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
