Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5, которое есть в распоряжении Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5, которое есть в распоряжении "Газеты.ru"

"В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее", - пишет портал.

В пресс-службе сервиса отметили, что покупатели чаще выбирали готовые изделия. Их объем продаж оказался в 2,6 раза больше, а среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье - число чеков увеличилось на 77%. Кроме того, положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок - спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели.