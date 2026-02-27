https://ria.ru/20260227/chislo-2077252444.html
Россияне покупали больше готовых блинов в период Масленицы
2026-02-27T18:20:00+03:00
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% в период Масленицы по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании сервиса "Пакет" от Х5, которое есть в распоряжении "Газеты.ru"
.
"В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее", - пишет портал.
В пресс-службе сервиса отметили, что покупатели чаще выбирали готовые изделия. Их объем продаж оказался в 2,6 раза больше, а среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье - число чеков увеличилось на 77%. Кроме того, положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок - спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели.
"Средний чек на покупку готовых блинов у пользователей составил 202 рубля, а блинных наборов - 384 рубля. Примечательно, что средний чек на покупку икры показал самое значительное изменение среди всех топпингов - он составил 303 рубля, что выше на 33% по сравнению с периодом недели ранее", - добавили там.