https://ria.ru/20260227/chislo-2077034401.html
Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133
Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133 - РИА Новости, 27.02.2026
Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133
Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в результате пограничных столкновений... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:32:00+03:00
2026-02-27T03:32:00+03:00
2026-02-27T16:38:00+03:00
в мире
пакистан
афганистан
кабул (город)
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9a86228709f52c110537ce8dba7943c.jpg
https://ria.ru/20260227/udary-2077030548.html
пакистан
афганистан
кабул (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077054821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e387b1e2da29112518a4291ca4c5da77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, афганистан, кабул (город), вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, Кабул (город), Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133
Власти Пакистана утверждают, что число убитых афганских бойцов возросло до 133
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в результате пограничных столкновений афганских бойцов возросло до 133, более 200 получили ранения.
"Всего подтверждена гибель 133 афганских талибов, более 200 получили ранения. По оценкам, гораздо большие потери наблюдаются в результате ударов по военным целям в (афганских провинциях - ред.) Кабул
, Пактия
и Кандагар
. Двадцать семь постов афганских талибов было уничтожено, а девять - захвачено", - написал пресс-секретарь в соцсети X
.
Он также утверждает, что были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.
На прошлой неделе Пакистан
нанес авиаудары по уездам в афганских провинциях Нангархар
и Пактика
, в результате которых, по заявлениям властей Афганистана
, погибли и получили ранения десятки мирных жителей, включая женщин и детей.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.