Пакистан утверждает, что число убитых афганских бойцов возросло до 133

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь премьер-министра Пакистана по связям с иностранными СМИ Мошарраф Заиди утверждает, что число погибших в результате пограничных столкновений афганских бойцов возросло до 133, более 200 получили ранения.

Он также утверждает, что были уничтожены два корпусных штаба, три бригадных штаба, два склада боеприпасов, одна база материально-технического обеспечения, три штаба батальонов, два штаба секторов и более 80 единиц техники, в том числе танков, артиллерийских орудий и бронетранспортеров.