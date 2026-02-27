Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Мировые державы проявляют к территории Арктики огромный, "не всегда добрый интерес", отметил на пресс-конференции руководитель комиссии Госсовета по развитию Арктики Андрей Чибис на пресс-конференции в Москве.