Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике - РИА Новости, 27.02.2026
17:08 27.02.2026
Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике
Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике
2026-02-27T17:08:00+03:00
2026-02-27T17:08:00+03:00
Чибис: мировые державы проявляют "не всегда добрый" интерес к Арктике

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкЛедники
© РИА Новости / Илья Тимин
Ледники. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Мировые державы проявляют к территории Арктики огромный, "не всегда добрый интерес", отметил на пресс-конференции руководитель комиссии Госсовета по развитию Арктики Андрей Чибис на пресс-конференции в Москве.
"На территорию Арктики, как мы с вами видим, очень активно… слово "посягают", наверное, не очень политкорректно, хотя фактически это так… Вокруг Арктики сейчас разворачивается огромный интерес, не всегда добрый, в том числе у других мировых держав", - сказал Чибис, говоря о роли Арктики на мировой арене.
Чибис отметил огромные запасы Арктики для будущих поколений, важность Севморпути, который становится выгодным конкурентом традиционному маршруту через Суэцкий канал.
Глава комиссии и губернатор Мурманской области отметил, что Российская Арктика – ключевая ресурсная база. На нее приходится около 80% добычи газа и 10% нефти, а также значимые объёмы добычи никеля, редкоземельных металлов, платиноидов и апатитовых руд. За последние годы в Арктику привлечено более 35 триллионов рублей инвестиций, реализуется свыше тысячи инвестиционных проектов, грузопоток по СМП вышел на исторический максимум – до 38 миллионов тонн в 2024 году.
Участники комплексной экспедиции в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Арктика стараниями Запада превращается в арену конфронтации, заявили в МИД
