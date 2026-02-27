Рейтинг@Mail.ru
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/britaniya-2077026446.html
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине - РИА Новости, 27.02.2026
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине
Британские и французские десантники окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T01:09:00+03:00
2026-02-27T01:09:00+03:00
в мире
украина
бретань
россия
сергей рябков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056543851_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_95f6a7ba848da4c7b098725d0511fbb0.jpg
https://ria.ru/20260226/britaniya-2077005548.html
https://ria.ru/20260226/lavrov-2076883368.html
украина
бретань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056543851_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ab1cbc15931120334482419fcd32ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, бретань, россия, сергей рябков, нато
В мире, Украина, Бретань, Россия, Сергей Рябков, НАТО
СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине

Telegraph: ВС Британии и Франции завершили подготовку к миссии на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Британские и французские десантники окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph.
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Изменит конфликт". В Британии забили тревогу из-за планов против России
Вчера, 21:48
Как сообщает издание, более 600 солдат из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с военнослужащими французской 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.
"Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — пишет издание
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Лавров высказался о "коалиции желающих"
Вчера, 14:23
 
В миреУкраинаБретаньРоссияСергей РябковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала