СМИ: британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Британские и французские десантники окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph.
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале.
"Учения в Бретани прошли в четвертую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развертыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — пишет издание
Государства "коалиции желающих" в ходе встречи лидеров во вторник подтвердили намерение направить войска на Украину в рамках "гарантий безопасности". Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Лавров высказался о "коалиции желающих"
Вчера, 14:23