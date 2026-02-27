Рейтинг@Mail.ru
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске - РИА Новости, 27.02.2026
23:13 27.02.2026
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске
Сотрудники регионального управления Росгвардии оказали помощь пострадавшим при атаке украинского беспилотника в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
происшествия
курская область
курск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
курская область
курск
происшествия, курская область, курск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Курская область, Курск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Курске

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники регионального управления Росгвардии оказали помощь пострадавшим при атаке украинского беспилотника в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"На место падения БПЛА незамедлительно прибыла группа сотрудников вневедомственной охраны. До приезда бригады скорой медицинской помощи росгвардейцы оказали пострадавшим гражданам первую доврачебную помощь, что позволило стабилизировать их состояние", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что специалисты инженерно-технического отделения ОМОН "Финист" Управления Росгвардии по Курской области обследовали прилегающую территорию.
"Личный состав Управления Росгвардии по Курской области продолжает выполнять задачи в рамках действующего правового режима КТО на территории региона", - заключили в Росгвардии.
