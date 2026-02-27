https://ria.ru/20260227/bpla-2077312551.html
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске
Росгвардейцы помогли пострадавшим при атаке БПЛА в Курске
Сотрудники регионального управления Росгвардии оказали помощь пострадавшим при атаке украинского беспилотника в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 27.02.2026
курская область
курск
Росгвардейцы оказали доврачебную помощь пострадавшим при атаке БПЛА в Курске
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники регионального управления Росгвардии оказали помощь пострадавшим при атаке украинского беспилотника в Курске, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
"На место падения БПЛА незамедлительно прибыла группа сотрудников вневедомственной охраны. До приезда бригады скорой медицинской помощи росгвардейцы оказали пострадавшим гражданам первую доврачебную помощь, что позволило стабилизировать их состояние", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что специалисты инженерно-технического отделения ОМОН
"Финист" Управления Росгвардии
по Курской области
обследовали прилегающую территорию.
"Личный состав Управления Росгвардии по Курской области продолжает выполнять задачи в рамках действующего правового режима КТО на территории региона", - заключили в Росгвардии.