Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bpla-2077298015.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло - РИА Новости, 27.02.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области 25 февраля увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:27:00+03:00
2026-02-27T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
дорогобуж
акрон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260227/pvo-2077111220.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, василий анохин, дорогобуж, акрон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Дорогобуж, Акрон, Вооруженные силы Украины
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло

Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло до 11

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области 25 февраля увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин.
Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что встретился с вице-президентом группы "Акрон" Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО "Дорогобуж" Владимиром Куницким.
"Сейчас наша задача – оказать максимальную поддержку семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки ВСУ, которая произошла 25 февраля, а также восстановить работу завода… В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали", - написал губернатор.
По его словам, на встрече обсуждался план действий, чтобы запустить остановленное производство. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, расчистка территории от обломков, отметил глава региона.
По информации губернатора Смоленской области Василия Анохина, смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА 25 февраля. Губернатор сообщал о семерых погибших, десяти раненых. СК возбудил дело о теракте.
Суббота объявлена днем траура в Дорогобуже, в этот день состоятся похороны погибших.
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинДорогобужАкронВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала