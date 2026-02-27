https://ria.ru/20260227/bpla-2077298015.html
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло - РИА Новости, 27.02.2026
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области 25 февраля увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий...
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло
Число пострадавших при атаке БПЛА на смоленское предприятие выросло до 11
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских БПЛА на ПАО "Дорогобуж" в Смоленской области 25 февраля увеличилось с 10 до 11 человек, сообщил губернатор Василий Анохин.
Анохин
сообщил в своем Telegram-канале
, что встретился с вице-президентом группы "Акрон
" Владимиром Кантором и генеральным директором ПАО "Дорогобуж
" Владимиром Куницким.
"Сейчас наша задача – оказать максимальную поддержку семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки ВСУ
, которая произошла 25 февраля, а также восстановить работу завода… В результате атаки украинских БПЛА пострадали мирные жители. Погибли семь сотрудников предприятия, 11 человек пострадали", - написал губернатор.
По его словам, на встрече обсуждался план действий, чтобы запустить остановленное производство. Сейчас проводятся восстановительные мероприятия, расчистка территории от обломков, отметил глава региона.
По информации губернатора Смоленской области
Василия Анохина, смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА 25 февраля. Губернатор сообщал о семерых погибших, десяти раненых. СК
возбудил дело о теракте.
Суббота объявлена днем траура в Дорогобуже, в этот день состоятся похороны погибших.