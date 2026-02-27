Швеция не обращалась в посольство России из-за инцидента с БПЛА

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции не обращались в посольство России в связи с инцидентом с якобы российским дроном, обнаруженным у французского авианосца "Шарль де Голль", заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.