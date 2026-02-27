Рейтинг@Mail.ru
Швеция не обращалась в посольство России из-за инцидента с БПЛА - РИА Новости, 27.02.2026
20:16 27.02.2026
Швеция не обращалась в посольство России из-за инцидента с БПЛА
2026-02-27T20:16:00+03:00
2026-02-27T20:16:00+03:00
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
шарль де голль
сергей беляев
россия
швеция
стокгольм (город)
в мире, россия, швеция, стокгольм (город), шарль де голль, сергей беляев
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город), Шарль де Голль, Сергей Беляев
Швеция не обращалась в посольство России из-за инцидента с БПЛА

Посол Беляев: Швеция не обращалась в посольство России из-за инцидента с БПЛА

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции не обращались в посольство России в связи с инцидентом с якобы российским дроном, обнаруженным у французского авианосца "Шарль де Голль", заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"К посольству России по этому сюжету обращений пока не было", - сказал глава дипмиссии.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой". Власти Швеции бездоказательно утверждают, что беспилотник якобы принадлежит России.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Финляндии назвали завод БПЛА в Британии законной целью для России
26 февраля, 11:30
 
В миреРоссияШвецияСтокгольм (город)Шарль де ГолльСергей Беляев
 
 
