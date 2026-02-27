Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции не привели доказательств, что дрон, обнаруженный у французского авианосца "Шарль де Голль" в шведском порту, якобы был российским, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Утверждения шведских представителей о том, что дрон, обнаруженный около французского авианосца в порту города Мальме якобы связан с Россией, выдержаны в типичном для западных политиков стиле "хайли лайкли". То есть по-русски - виноваты, вероятно, русские, а кто же еще. Никаких доказательств при этом не приведено", - сказал глава дипмиссии.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой". Власти Швеции в свою очередь бездоказательно утверждают, что беспилотник якобы принадлежит России.
В Финляндии назвали завод БПЛА в Британии законной целью для России
26 февраля, 11:30