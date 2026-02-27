Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции не привели доказательств, что дрон, обнаруженный у французского авианосца "Шарль де Голль" в шведском порту, якобы был российским, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.