Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 27.02.2026 (обновлено: 20:17 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/bpla-2077278822.html
Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту
Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту - РИА Новости, 27.02.2026
Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту
Власти Швеции не привели доказательств, что дрон, обнаруженный у французского авианосца "Шарль де Голль" в шведском порту, якобы был российским, заявил РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T20:12:00+03:00
2026-02-27T20:17:00+03:00
швеция
россия
шарль де голль
сергей беляев
стокгольм (город)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
https://ria.ru/20260226/zavod-2076834106.html
швеция
россия
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швеция, россия, шарль де голль, сергей беляев, стокгольм (город), в мире
Швеция, Россия, Шарль де Голль, Сергей Беляев, Стокгольм (город), В мире
Появились новые подробности о якобы российском БПЛА в шведском порту

Посол РФ: Швеция не привела доказательств, что БПЛА в порту принадлежал России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Швеции и ЕС
Флаги Швеции и ЕС - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Швеции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции не привели доказательств, что дрон, обнаруженный у французского авианосца "Шарль де Голль" в шведском порту, якобы был российским, заявил РИА Новости посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев.
"Утверждения шведских представителей о том, что дрон, обнаруженный около французского авианосца в порту города Мальме якобы связан с Россией, выдержаны в типичном для западных политиков стиле "хайли лайкли". То есть по-русски - виноваты, вероятно, русские, а кто же еще. Никаких доказательств при этом не приведено", - сказал глава дипмиссии.
В четверг телеканал BFMTV со ссылкой на генштаб вооруженных сил Франции сообщал, что беспилотник был нейтрализован на подлете к единственному французскому авианосцу "Шарль де Голль", который находится на стоянке в шведском порту в рамках миссии "Балтийский часовой". Власти Швеции в свою очередь бездоказательно утверждают, что беспилотник якобы принадлежит России.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Финляндии назвали завод БПЛА в Британии законной целью для России
26 февраля, 11:30
 
ШвецияРоссияШарль де ГолльСергей БеляевСтокгольм (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала