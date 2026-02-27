Рейтинг@Mail.ru
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 27.02.2026 (обновлено: 16:47 27.02.2026)
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске - РИА Новости, 27.02.2026
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Наиболее тяжело пострадавший при атаке украинских БПЛА курского автосервиса получил осколочное ранение грудной клетки, его оперируют, сообщил губернатор Курской РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
курская область
курск
александр хинштейн
происшествия
курская область
курск
курская область, курск, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Происшествия
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске

Хинштейн: пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на автосервис находится в операционной

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramЭкстренные службы на месте удара ВСУ по Курску. 27 февраля 2026
Экстренные службы на месте удара ВСУ по Курску. 27 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Экстренные службы на месте удара ВСУ по Курску. 27 февраля 2026
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Наиболее тяжело пострадавший при атаке украинских БПЛА курского автосервиса получил осколочное ранение грудной клетки, его оперируют, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в пятницу Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск, один человек - 25-летний сотрудник автосервиса - погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы. По информации и.о. губернатора Курской области Александра Чепика, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"Трёх раненых доставили в Курскую областную больницу. К сожалению, 51-летний клиент автосервиса находится в тяжёлом состоянии. У него слепое осколочное ранение грудной клетки, осколки повредили лёгкое и печень. Сейчас он находится в операционной", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.
"У второго пострадавшего, 35-летнего мужчины, — перелом костей предплечья, осколочные ранения рук и ног. У 20-летнего сотрудника автосервиса слепое осколочное ранение в области спины. Им также оказана вся необходимая помощь", – добавил глава региона.
ВСУ потеряли более 2205 военных в зоне войск "Востока" за неделю
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьКурскАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
