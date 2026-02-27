Экстренные службы на месте удара ВСУ по Курску. 27 февраля 2026

Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске

КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Наиболее тяжело пострадавший при атаке украинских БПЛА курского автосервиса получил осколочное ранение грудной клетки, его оперируют, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Ранее в пятницу Хинштейн сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск , один человек - 25-летний сотрудник автосервиса - погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы. По информации и.о. губернатора Курской области Александра Чепика, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Трёх раненых доставили в Курскую областную больницу. К сожалению, 51-летний клиент автосервиса находится в тяжёлом состоянии. У него слепое осколочное ранение грудной клетки, осколки повредили лёгкое и печень. Сейчас он находится в операционной", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.