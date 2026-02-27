https://ria.ru/20260227/bpla-2077199756.html
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске - РИА Новости, 27.02.2026
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Наиболее тяжело пострадавший при атаке украинских БПЛА курского автосервиса получил осколочное ранение грудной клетки, его оперируют, сообщил губернатор Курской РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T15:47:00+03:00
2026-02-27T15:47:00+03:00
2026-02-27T16:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
курск
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077174399_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc0131f502fb2dc2e8ec97809a19d99b.jpg
https://ria.ru/20260227/vostok-2077113678.html
курская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077174399_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_49c41fe11d25a919e66fc4e72a33fde1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, курск, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Курск, Александр Хинштейн, Происшествия
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавшего при атаке БПЛА в Курске
Хинштейн: пострадавший при атаке БПЛА ВСУ на автосервис находится в операционной
КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Наиболее тяжело пострадавший при атаке украинских БПЛА курского автосервиса получил осколочное ранение грудной клетки, его оперируют, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее в пятницу Хинштейн
сообщал, что украинские беспилотники атаковали Курск
, один человек - 25-летний сотрудник автосервиса - погиб, ещё трое пострадали и были госпитализированы. По информации и.о. губернатора Курской области
Александра Чепика, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
"Трёх раненых доставили в Курскую областную больницу. К сожалению, 51-летний клиент автосервиса находится в тяжёлом состоянии. У него слепое осколочное ранение грудной клетки, осколки повредили лёгкое и печень. Сейчас он находится в операционной", – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.
"У второго пострадавшего, 35-летнего мужчины, — перелом костей предплечья, осколочные ранения рук и ног. У 20-летнего сотрудника автосервиса слепое осколочное ранение в области спины. Им также оказана вся необходимая помощь", – добавил глава региона.