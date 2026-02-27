https://ria.ru/20260227/bpla-2077032117.html
ПВО уничтожила еще один БПЛА, летевший на Москву
Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
москва
сергей собянин
