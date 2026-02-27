https://ria.ru/20260227/botvin-2077107294.html
Главу Бодайбо обвинили в превышении полномочий
Главу Бодайбо обвинили в превышении полномочий
Задержанный глава Бодайбинского городского поселения Иркутской области обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РИА Новости РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Задержанный глава Бодайбинского городского поселения Иркутской области обвиняется в превышении полномочий с причинением тяжких последствий, сообщили РИА Новости в СК РФ.
В Бодайбо
29 января из-за коммунальной аварии - промерзания водовода, были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались более 196 домов и две школы. Губернатор объявил режим ЧС регионального масштаба.
"В Иркутской области
задержан глава Бодайбинского городского поселения, обвиняемый в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он обвиняется в ненадлежащей организации теплоснабжения, что привело к остановке работы четырех котельных и оставило без отопления более 140 домов и две школы. Это создало угрозу для здоровья 1321 жителя Бодайбо.
Следствием также установило, что коммунальная авария произошла из-за отсутствия мер по модернизации инфраструктуры. Чиновник задержан, решается вопрос о мере пресечения.