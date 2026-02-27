Рейтинг@Mail.ru
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток - РИА Новости, 27.02.2026
12:58 27.02.2026
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток - РИА Новости, 27.02.2026
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток
Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов признал вину по делу о получении взяток на сумму более 22 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
https://ria.ru/20260130/general-2071335585.html
балашиха
московская область (подмосковье)
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье)
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток

Экс-главврач больницы в Балашихе Антипов признал вину по делу о взятке

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкБывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов перед началом заседания в суде
Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов перед началом заседания в суде - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов перед началом заседания в суде. Архивное фото
БАЛАШИХА (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов признал вину по делу о получении взяток на сумму более 22 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области.
"Я каждое заседание суда говорю о своей признательной позиции, помощи следствия в раскрытии преступления, прокуратуре. У меня тайн никаких абсолютно нет. Я ходатайствую об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказал Антипов в суде.
Также стало известно, что ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, однако, согласно озвученным в заседании материалам, Антипов выполнил не все условия. В свою очередь, адвокаты опровергли данные сведения, утверждая, что их подзащитный выполнил всё.
Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-майор Валерий Муминджанов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Генерал Муминджанов частично признал вину в получении взяток
30 января, 19:57
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала