Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток
Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток
Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов признал вину по делу о получении взяток на сумму более 22 миллионов рублей, передает... РИА Новости, 27.02.2026
БАЛАШИХА (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов признал вину по делу о получении взяток на сумму более 22 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области.
"Я каждое заседание суда говорю о своей признательной позиции, помощи следствия в раскрытии преступления, прокуратуре. У меня тайн никаких абсолютно нет. Я ходатайствую об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказал Антипов в суде.
Также стало известно, что ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, однако, согласно озвученным в заседании материалам, Антипов выполнил не все условия. В свою очередь, адвокаты опровергли данные сведения, утверждая, что их подзащитный выполнил всё.