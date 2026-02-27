Экс-главврач больницы в Балашихе признал вину в получении взяток

БАЛАШИХА (Московская обл.), 27 фев - РИА Новости. Бывший главный врач центральной районной больницы Балашихи Михаил Антипов признал вину по делу о получении взяток на сумму более 22 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Балашихинского городского суда Московской области.

"Я каждое заседание суда говорю о своей признательной позиции, помощи следствия в раскрытии преступления, прокуратуре. У меня тайн никаких абсолютно нет. Я ходатайствую об изменении меры пресечения на домашний арест", - сказал Антипов в суде.