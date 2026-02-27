Рейтинг@Mail.ru
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 27.02.2026 (обновлено: 12:05 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/bodaybo-2077090587.html
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали - РИА Новости, 27.02.2026
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
В Приангарье задержан мэр Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:21:00+03:00
2026-02-27T12:05:00+03:00
происшествия
бодайбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077089413_0:241:960:781_1920x0_80_0_0_7f2d03fc6c698bbc6ae94201f103c15a.jpg
https://ria.ru/20260223/prokuratura-2076270032.html
бодайбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077089413_0:238:960:958_1920x0_80_0_0_943f55f49b0aef965afc703a00d85111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бодайбо
Происшествия, Бодайбо
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали

Главу Бодайбо Ботвина задержали после аварии на объектах ЖКХ

© Фото : Администрация Бодайбинского городского поселения/ВКонтактеАлексей Ботвин
Алексей Ботвин - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Администрация Бодайбинского городского поселения/ВКонтакте
Алексей Ботвин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 27 фев - РИА Новости. В Приангарье задержан мэр Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
В Бодайбо 29 января из-за коммунальной аварии - промерзания водовода, были остановлены четыре котельные, без тепла и воды остались более 196 домов и две школы. Губернатор объявил режим ЧС регионального масштаба.
"Мэр Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин задержан", - сообщил собеседник агентства.
В настоящее время все дома в зоне ЧС подключены к теплу и частично к холодному водоснабжению.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Прокуратура начала проверку коммунальной аварии в Хабаровске
23 февраля, 21:03
 
ПроисшествияБодайбо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала