https://ria.ru/20260227/bodaybo-2077090587.html
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали - РИА Новости, 27.02.2026
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
В Приангарье задержан мэр Бодайбинского городского поселения Алексей Ботвин, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T11:21:00+03:00
2026-02-27T11:21:00+03:00
2026-02-27T12:05:00+03:00
происшествия
бодайбо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077089413_0:241:960:781_1920x0_80_0_0_7f2d03fc6c698bbc6ae94201f103c15a.jpg
https://ria.ru/20260223/prokuratura-2076270032.html
бодайбо
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077089413_0:238:960:958_1920x0_80_0_0_943f55f49b0aef965afc703a00d85111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бодайбо
Главу иркутского Бодайбо, где произошла коммунальная авария, задержали
Главу Бодайбо Ботвина задержали после аварии на объектах ЖКХ