ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 27.02.2026 (обновлено: 15:58 27.02.2026)
ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.02.2026
2026
Силы ПВО сбили за ночь 95 дронов над российскими регионами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"С 3:00 26 февраля до 7:00 27 февраля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Пленный ВСУ рассказал, как выживал до сдачи в плен российским бойцам
25 февраля, 11:58
Так, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также в Краснодарском крае.
Над Московским регионом уничтожили пять БПЛА, летевших на столицу, еще несколько — над акваториями Черного и Азовского морей.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
