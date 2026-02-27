https://ria.ru/20260227/bespilotniki-2077043797.html
ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.02.2026
ПВО ночью сбила 95 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 95 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T07:25:00+03:00
2026-02-27T07:25:00+03:00
2026-02-27T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
тульская область
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055391640_0:216:2878:1834_1920x0_80_0_0_6e705da5ff5b359f1959cb77d43eb551.jpg
https://ria.ru/20260225/vsu-2076592188.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
тульская область
краснодарский край
белгородская область
брянская область
воронежская область
курская область
тверская область
орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Тульская область, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Тверская область, Орловская область
Силы ПВО сбили за ночь 95 дронов над российскими регионами