ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

Он отметил, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, на места падений обломков направлены оперативные службы.