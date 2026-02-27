https://ria.ru/20260227/bespilotniki-2077042826.html
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 27.02.2026
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
Три БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.02.2026
смоленская область
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
Силы ПВО сбили три БПЛА в Смоленской области