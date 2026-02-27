Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 27.02.2026
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области - РИА Новости, 27.02.2026
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области
Три БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 27.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
смоленская область
безопасность, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России
ПВО сбила три БПЛА в Смоленской области

Силы ПВО сбили три БПЛА в Смоленской области

© РИА Новости / Евгений Биятов
ЗРК "Тор"
ЗРК Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Три БПЛА сбиты в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Василий Анохин.
"На Смоленскую область совершена попытка атаки украинскими БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России и ВКС сбиты три беспилотника", - написал Анохин в Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры нет, на места падений обломков направлены оперативные службы.
ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области
ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала