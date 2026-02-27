ПВО уничтожила два БПЛА в Тульской области

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Он отметил, что пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.