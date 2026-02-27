https://ria.ru/20260227/bespilotnik-2077031320.html
ПВО отразила атаку беспилотника на Москву
ПВО отразила атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 27.02.2026
ПВО отразила атаку беспилотника на Москву
Атака одного беспилотника отражена силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:28:00+03:00
2026-02-27T02:28:00+03:00
2026-02-27T02:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260226/sobyanin-2076987313.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин
ПВО отразила атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву