В Белгороде похоронили сотрудника ДПС, погибшего при взрыве в Москве

БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Сотрудника ДПС Дениса Братущенко, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, похоронили с воинскими почестями на его малой родине, в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.

Похороны Братущенко прошли в пятницу, его похоронили на кладбище "Ячнево" в Белгороде . Проститься с ним пришли более сотни человек: родственники, друзья, коллеги, а также представители власти и правоохранительных органов.

"Профессия была выбрана им не случайно. Он сознательно поступил на службу в органы внутренних дел. Он выбрал эту благородную профессию защищать граждан, защищать страну. И до последнего он исполнил свой служебный долг. Он погиб на боевом посту. Все скорбят о случившемся. Вечная память и вечный покой Денису", - сказал во время похорон заместитель начальника главного управления УМВД по северо-восточному округу Москвы Дмитрий Гуров.

На церемонии коллеги и друзья почтили память Дениса вспоминая его профессионализм, преданность делу и личные качества, а также выразили соболезнования и поддержку его семье.

Подруга мамы Дениса, Елена Рындова, рассказала агентству, что семья очень порядочная, а Денис был единственным сыном. По её словам, решение пойти в армию в десантные войска, а затем работать в полиции было его личным и осознанным выбором.

После прощания сотрудники полиции отдали последние почести, произведя оружейный салют. Затем к могиле были возложены многочисленные венки и цветы от колллег, организаций и близких.

Погибшему старшему лейтенанту полиции было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.