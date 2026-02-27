Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде похоронили сотрудника ДПС, погибшего при взрыве в Москве - РИА Новости, 27.02.2026
17:13 27.02.2026 (обновлено: 18:27 27.02.2026)
В Белгороде похоронили сотрудника ДПС, погибшего при взрыве в Москве
В Белгороде похоронили сотрудника ДПС, погибшего при взрыве в Москве
москва, белгород, следственный комитет россии (ск рф), взрыв на площади савеловского вокзала в москве, происшествия
Москва, Белгород, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве, Происшествия
В Белгороде похоронили сотрудника ДПС, погибшего при взрыве в Москве

РИА Новости: погибшего при взрыве в Москве полицейского похоронили в Белгороде

© РИА НовостиПрощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко в Белгороде
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко в Белгороде - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
Прощание с сотрудником ГИБДД Денисом Братущенко в Белгороде
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Сотрудника ДПС Дениса Братущенко, погибшего при взрыве у Савеловского вокзала в Москве, похоронили с воинскими почестями на его малой родине, в Белгороде, передает корреспондент РИА Новости.
Похороны Братущенко прошли в пятницу, его похоронили на кладбище "Ячнево" в Белгороде. Проститься с ним пришли более сотни человек: родственники, друзья, коллеги, а также представители власти и правоохранительных органов.
"Профессия была выбрана им не случайно. Он сознательно поступил на службу в органы внутренних дел. Он выбрал эту благородную профессию защищать граждан, защищать страну. И до последнего он исполнил свой служебный долг. Он погиб на боевом посту. Все скорбят о случившемся. Вечная память и вечный покой Денису", - сказал во время похорон заместитель начальника главного управления УМВД по северо-восточному округу Москвы Дмитрий Гуров.
На церемонии коллеги и друзья почтили память Дениса вспоминая его профессионализм, преданность делу и личные качества, а также выразили соболезнования и поддержку его семье.
Подруга мамы Дениса, Елена Рындова, рассказала агентству, что семья очень порядочная, а Денис был единственным сыном. По её словам, решение пойти в армию в десантные войска, а затем работать в полиции было его личным и осознанным выбором.
После прощания сотрудники полиции отдали последние почести, произведя оружейный салют. Затем к могиле были возложены многочисленные венки и цветы от колллег, организаций и близких.
Погибшему старшему лейтенанту полиции было 34 года, он пришел на службу в московскую полицию в марте 2019 года. У него остались жена и двое несовершеннолетних детей.
Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошёл в ночь на вторник. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошёл мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, ещё двое госпитализированы. Следствие установило личность подрывника — им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.
МоскваБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв на площади Савеловского вокзала в МосквеПроисшествия
 
 
