В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей - РИА Новости, 27.02.2026
16:35 27.02.2026
В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей
В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей
белгород, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
БЕЛГОРОД , 27 фев - РИА Новости. Специалисты к вечеру пятницы подключат электроснабжение для 25 тысяч потребителей в Белгороде, оставшихся без света после ночного обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава области информировал, что почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам.
"У нас 50 тысяч человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тысяч человек", - написал Гладков в Telegram-канале по итогам заседания штаба по восстановлению объектов энергетики.
По его словам, в 16.00 мск запланировано повторное заседание штаба для оценки предварительных итогов восстановительных работ. На нем также будут рассмотрены меры поддержки оставшихся нескольких десятков тысяч жителей, у которых, по прогнозам, электроснабжение может отсутствовать несколько дней.
ПВО сбила 2041 дрон ВСУ и 50 снарядов HIMARS за неделю
