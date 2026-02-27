https://ria.ru/20260227/belgorod-2077213669.html
В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей
В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей - РИА Новости, 27.02.2026
В Белгороде к вечеру восстановят электроснабжение для 25 тысяч потребителей
Специалисты к вечеру пятницы подключат электроснабжение для 25 тысяч потребителей в Белгороде, оставшихся без света после ночного обстрела со стороны Украины,... РИА Новости, 27.02.2026
белгород
украина
БЕЛГОРОД , 27 фев - РИА Новости. Специалисты к вечеру пятницы подключат электроснабжение для 25 тысяч потребителей в Белгороде, оставшихся без света после ночного обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее глава области информировал, что почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам.
"У нас 50 тысяч человек без электроэнергии. Энергетики работают и до конца дня должны восстановить подачу электроэнергии у 25 тысяч человек", - написал Гладков в Telegram-канале
по итогам заседания штаба по восстановлению объектов энергетики.
По его словам, в 16.00 мск запланировано повторное заседание штаба для оценки предварительных итогов восстановительных работ. На нем также будут рассмотрены меры поддержки оставшихся нескольких десятков тысяч жителей, у которых, по прогнозам, электроснабжение может отсутствовать несколько дней.