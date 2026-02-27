Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:11 27.02.2026 (обновлено: 10:57 27.02.2026)
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, рассказал губернатор Белгородской... РИА Новости, 27.02.2026
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества. Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он также отметил, что в 9 часов пройдет совещание оперативного штаба для обсуждения хода восстановительных работ и сроков восстановления подачи электроэнергии. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сосредоточение в области огромного запаса резервной генерации, полностью перевести на нее Белгородскую агломерацию физически невозможно. Он пообещал, что власти предпринимают и будут предпринимать максимальные усилия для возвращения электроэнергии, тепла и воды в дома жителей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
