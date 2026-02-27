В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ

Он также отметил, что в 9 часов пройдет совещание оперативного штаба для обсуждения хода восстановительных работ и сроков восстановления подачи электроэнергии. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сосредоточение в области огромного запаса резервной генерации, полностью перевести на нее Белгородскую агломерацию физически невозможно. Он пообещал, что власти предпринимают и будут предпринимать максимальные усилия для возвращения электроэнергии, тепла и воды в дома жителей.