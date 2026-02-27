https://ria.ru/20260227/belgorod-2077065185.html
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, рассказал губернатор Белгородской...
2026-02-27T10:11:00+03:00
2026-02-27T10:11:00+03:00
2026-02-27T10:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде частично пропал свет после удара ВСУ
В Белгороде почти 60 тысяч человек остались без света после удара ВСУ
БЕЛГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Почти 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за массированного ракетного удара ВСУ по энергообъектам Белгорода, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По итогам очередного массированного ракетного обстрела объектов энергетики города Белгорода
на сегодняшний день почти 60 тысяч человек без электричества. Детские сады, школы будут работать. Все переведены на резервную генерацию", - написал Гладков
в Telegram-канале
.
Он также отметил, что в 9 часов пройдет совещание оперативного штаба для обсуждения хода восстановительных работ и сроков восстановления подачи электроэнергии. Глава региона подчеркнул, что, несмотря на сосредоточение в области огромного запаса резервной генерации, полностью перевести на нее Белгородскую агломерацию физически невозможно. Он пообещал, что власти предпринимают и будут предпринимать максимальные усилия для возвращения электроэнергии, тепла и воды в дома жителей.