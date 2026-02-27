Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США

ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина.

Торжество будет посвящено "наследию Байдена на госслужбе". Билеты на мероприятие с экс-президентом платные и по-прежнему доступны, стоимость – 125 долларов.