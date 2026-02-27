Рейтинг@Mail.ru
Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bayden-2077033552.html
Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США
Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США - РИА Новости, 27.02.2026
Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США
Экс-президент США Джо Байден впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T03:14:00+03:00
2026-02-27T03:14:00+03:00
в мире
сша
южная каролина
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
https://ria.ru/20260220/bajden-2075880772.html
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, джо байден
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден
Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в США

Байден впервые за долгое время проведет встречу со сторонниками в Южной Каролине

© AP Photo / Susan Walsh Джо Байден
 Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Susan Walsh
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина.
После ухода с поста президента Байден редко появлялся на публике, а когда выступал, речи сопровождались традиционными оговорками. В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.
Торжество будет посвящено "наследию Байдена на госслужбе". Билеты на мероприятие с экс-президентом платные и по-прежнему доступны, стоимость – 125 долларов.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Байден в 2021 году в тревоге звонил Путину из-за Украины, пишет Guardian
20 февраля, 20:56
 
В миреСШАЮжная КаролинаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала