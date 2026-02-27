ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой "полезных" файлов

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кибермошенники всё чаще похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов, если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством, отмечает Банк России.

"Злоумышленники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под "полезные" файлы – например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Однако если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством", - говорится в сообщении

Там сообщается, что это позволит злоумышленникам читать входящие смс, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона.

Банк России рекомендует быть внимательными и никогда не переходить по ссылкам от незнакомых людей, не открывать файлы, полученные от них.