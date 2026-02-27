https://ria.ru/20260227/bank-2077104421.html
ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой "полезных" файлов
ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой "полезных" файлов - РИА Новости, 27.02.2026
ЦБ предупредил о мошенничестве с рассылкой "полезных" файлов
Кибермошенники всё чаще похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов, если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Кибермошенники всё чаще похищают деньги с помощью рассылки "полезных" файлов, если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством, отмечает Банк России.
"Злоумышленники все чаще рассылают файлы с вирусами в социальных сетях и мессенджерах, чтобы похитить деньги пользователей. Они маскируют их под "полезные" файлы – например, бесплатные электронные книги или антивирусные программы. Однако если человек скачает и откроет такой файл, то мошенники получат полный дистанционный контроль над его устройством", - говорится в сообщении
Там сообщается, что это позволит злоумышленникам читать входящие смс, просматривать журнал звонков и управлять любыми функциями смартфона.
Банк России рекомендует быть внимательными и никогда не переходить по ссылкам от незнакомых людей, не открывать файлы, полученные от них.
"Лучше заблокировать такого собеседника. Установите на своем мобильном устройстве антивирус и регулярно его обновляйте", - заключил регулятор.