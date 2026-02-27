Подозреваемых в похищении украинца на Бали объявили в международный розыск

ДЖАКАРТА, 27 фев — РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали объявила в международный розыск шесть иностранных граждан, подозреваемых в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, и направила в Интерпол запрос на выпуск красного уведомления (red notice), говорится в заявлении региональной полиции.

Как заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали старший комиссар Ариасанди, правоохранительные органы координируют действия с Международным отделом Национальной полиции Индонезии и Интерполом для задержания подозреваемых.

© Фото : соцсети Евы Мишаловой Игорь Комаров со своей девушкой © Фото : соцсети Евы Мишаловой Игорь Комаров со своей девушкой

"Все шестеро являются иностранными гражданами. По итогам расследования им присвоен статус подозреваемых, они объявлены в розыск, а в Интерпол направлен запрос на красное уведомление для установления их местонахождения", — приводит его слова местное агентство ANTARA . Страны происхождения подозреваемых не уточняются.

По данным полиции, двое подозреваемых, предположительно, остаются на территории Индонезии, тогда как еще четверо уже покинули страну. Власти заявили о намерении задержать всех причастных к преступлению.

Следствию удалось выйти на группу после задержания иностранца в провинции Западная Нуса-Тенгара. По версии полиции, он арендовал автомобиль Toyota Avanza и два мотоцикла, использовавшиеся при похищении, при этом предъявил поддельный паспорт.

Как отметили в полиции, участники группы, предположительно, выполняли различные роли — от аренды виллы и транспорта до непосредственного участия в похищении, произошедшем в районе Джимбаран округа Бадунг на Бали.