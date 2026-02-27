Подозреваемых в похищении украинца на Бали объявили в международный розыск

ДЖАКАРТА, 27 фев — РИА Новости. Полиция индонезийского острова Бали объявила в международный розыск шесть иностранных граждан, подозреваемых в похищении гражданина Украины Игоря Комарова, и направила в Интерпол запрос на выпуск красного уведомления (red notice), говорится в заявлении региональной полиции.
Игорь Комаров со своей девушкой
© Фото : соцсети Евы Мишаловой
Игорь Комаров со своей девушкой
"Все шестеро являются иностранными гражданами. По итогам расследования им присвоен статус подозреваемых, они объявлены в розыск, а в Интерпол направлен запрос на красное уведомление для установления их местонахождения", — приводит его слова местное агентство ANTARA. Страны происхождения подозреваемых не уточняются.
По данным полиции, двое подозреваемых, предположительно, остаются на территории Индонезии, тогда как еще четверо уже покинули страну. Власти заявили о намерении задержать всех причастных к преступлению.
Следствию удалось выйти на группу после задержания иностранца в провинции Западная Нуса-Тенгара. По версии полиции, он арендовал автомобиль Toyota Avanza и два мотоцикла, использовавшиеся при похищении, при этом предъявил поддельный паспорт.
Как отметили в полиции, участники группы, предположительно, выполняли различные роли — от аренды виллы и транспорта до непосредственного участия в похищении, произошедшем в районе Джимбаран округа Бадунг на Бали.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что двое украинцев были похищены около недели назад на индонезийском острове Бали. По его утверждению, украинцы могли быть связаны с большой сетью мошеннических колл-центров, которые контролировались приближенными Владимира Зеленского. За освобождение одного из похищенных требуют крупный выкуп. По предварительным данным, речь может идти об украинце Игоре Комарове. В соцсетях появилось видео с ним, на кадрах он сильно избит и просит заплатить выкуп. Судьба второго похищенного, по словам источника, пока не известна. По одной из версий, он сбежал.
