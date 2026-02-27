Рейтинг@Mail.ru
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/bajden-2077296902.html
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе - РИА Новости, 27.02.2026
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе
Президента США Джо Байдена заметили на коммерческом авиарейсе, соответствующие фото распространяют пользователи соцсетей. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T22:20:00+03:00
2026-02-27T22:20:00+03:00
в мире
сша
южная каролина
джо байден
рональд рейган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b13f89679523fb8c93f0affdd52c2d30.jpg
https://ria.ru/20250531/bajden-2020179859.html
сша
южная каролина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928578_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2a653f76c6749a0f0d65d85598554a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная каролина, джо байден, рональд рейган
В мире, США, Южная Каролина, Джо Байден, Рональд Рейган
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе

Байден пересел на коммерческие авиалинии

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президента США Джо Байдена заметили на коммерческом авиарейсе, соответствующие фото распространяют пользователи соцсетей.
Байдена сняли в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана, вокруг него агенты секретной службы. Как бывшему президенту ему положена пожизненная охрана.
В салоне самолета демократ сидел в бизнес-классе, следует из распространенных кадров.
Некоторые рейсы при этом вылетали с задержкой из-за тумана, сообщает издание DC News Now, отмечая, что ожидать, возможно, пришлось и Байдену.
Ранее сообщалось, что в пятницу демократ впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина.
После ухода с поста президента Байден редко появлялся на публике, а когда выступал, речи сопровождались традиционными оговорками. В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Байден по утрам терялся в собственном гардеробе, рассказал сенатор Хоули
31 мая 2025, 20:07
 
В миреСШАЮжная КаролинаДжо БайденРональд Рейган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала