Байдена заметили на коммерческом авиарейсе

Некоторые рейсы при этом вылетали с задержкой из-за тумана, сообщает издание DC News Now, отмечая, что ожидать, возможно, пришлось и Байдену.

После ухода с поста президента Байден редко появлялся на публике, а когда выступал, речи сопровождались традиционными оговорками. В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.