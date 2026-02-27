https://ria.ru/20260227/bajden-2077296902.html
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе - РИА Новости, 27.02.2026
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе
Президента США Джо Байдена заметили на коммерческом авиарейсе, соответствующие фото распространяют пользователи соцсетей.
в мире
сша
южная каролина
джо байден
рональд рейган
сша
южная каролина
Байдена заметили на коммерческом авиарейсе
Байден пересел на коммерческие авиалинии
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Президента США Джо Байдена заметили на коммерческом авиарейсе, соответствующие фото распространяют пользователи соцсетей.
Байдена
сняли в терминале вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана
, вокруг него агенты секретной службы. Как бывшему президенту ему положена пожизненная охрана.
В салоне самолета демократ сидел в бизнес-классе, следует из распространенных кадров.
Некоторые рейсы при этом вылетали с задержкой из-за тумана, сообщает издание DC News Now, отмечая, что ожидать, возможно, пришлось и Байдену.
Ранее сообщалось, что в пятницу демократ впервые за долгое время встретится со сторонниками в штате Южная Каролина
.
После ухода с поста президента Байден редко появлялся на публике, а когда выступал, речи сопровождались традиционными оговорками. В октябре прошлого года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии в рамках лечения рака предстательной железы.