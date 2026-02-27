Разворота к Азии может и не быть — поздно

День смеха Дональд Трамп проведет в Китае: его визит туда намечен на 31 марта — 2 апреля. И с момента, когда данная новость появилась, начался очередной прилив публикаций по всему миру. Заметим, публикации эти могут очень серьезно подмочить ставшую уже привычной у нас формулу: Америка, понимаете ли, хочет как можно скорее избавиться от украинского кризиса и всех прочих европейских гирь на ее американской ноге. Хочет потому, что намерена бросить все силы на Китай, учинить давно обещанный разворот к Азии. Ну а Китай, по той же логике, должен быть заинтересован в том, чтобы Россия как можно дольше связывала американские руки и ноги на европейском фронте, а значит… А ничего не значит. Формула эта столкновения с сегодняшней реальностью не сильно выдерживает. Реальность глазами американских и прочих пессимистов выглядит вот как: а не поздно ли разворачиваться к Азии? Не подумать ли, на какую линию обороны там отходить?

Итак, публикация в уже мартовском Foreign Affairs, США, автор — Зак Купер — это не самый известный в экспертных кругах и не самый гениальный публицист, пишет одно и то же по три раза, зато убедительно. Это военный человек, типичный американский всепропальщик, ненавидит республиканцев и лично Дональда Трампа. В общем, пессимист, зато умеет излагать очевидные вещи, которые давно нужно было сказать.

Например, а за каким лешим мы, американцы, сегодня нужны Азии в целом, всему региону? Это же очевидно: чтобы не дать стратегическому конкуренту, Китаю, заказывать музыку во всей Азии и не только там, Америке следовало бы сделать во всем регионе много хороших инвестиций в политическую, военную и экономическую стабильность.

То есть попросту США должны были быть источником всего хорошего для множества стран — экономических выгод, правильных норм управления (демократия, борьба с коррупцией, права человека), а также и военной безопасности. А Китай на контрасте должен был быть источником всего плохого. Получилось ровно наоборот.

Кто виноват: не только Трамп, все виноваты. "Поворот к Азии" в Вашингтоне провозгласили еще в 2011 году, при Бараке Обаме. Но так всерьез (по мнению таких, как Купер) и не осуществили. В результате вот вам свежий опрос общественного мнения не по всей Азии, а только среди ближайших или потенциальных союзников США — Японии, Южной Кореи и остальных — за прошлый год. Снижение "позитивного отношения" к США в диапазоне от девяти до шестнадцати процентов по сравнению с прошлым годом.

Вывод автора: у державы нет ресурсов и времени, чтобы всерьез бороться с Китаем во всех смыслах. Вопрос в итоге в том, держать ли против Пекина "первую линию обороны" — от Японии до Австралии — или это уже поздно, надо откатываться на вторую линию, протянувшуюся по тихоокеанским островам.

Какие подтверждения этой идее мы видим в данный момент, когда, повторим, намечающийся новый тур перетягивания стратегического каната между КНР и США обсуждается буквально всем миром? Последнее и неудивительно: перед нами две первые экономики мира (в сумме выпускающие, как ни считай, до трети всех товаров и услуг планеты). И есть ведь еще вопрос насчет соотношения их военной мощи — тоже как-нибудь не последние державы.

Но лишь специализированные издания всерьез анализируют последствия нынешнего военно-технического рывка Китая, включая вопросы о том, ведутся ли там секретные ядерные испытания, вправду ли может созданное страной микроволновое оружие поджарить американские спутники на орбите, как там насчет новых подлодок и так далее. До военной темы, словом, всерьез дело не дошло. По большей части разговор среди проамериканских и не очень проамериканских стран сегодня идет почти только на одну тему: задергали. Причем в первую очередь — своих партнеров и союзников.

Это, конечно, о знаменитой истории с таможенными пошлинами. Одно дело, когда они выглядят как орудие торговой войны между двумя главными конкурентами: эти не пускают китайские товары на свой рынок, те в ответ вводят запрет на экспорт в США своих редкоземельных материалов, а в результате по итогам прошлого года — тупик и перемирие, ну или вроде того. Но это что за шутки: в четверг Верховный суд США говорит, что пошлины Трампа незаконны, в пятницу Трамп отвечает, что раз так — все, весь мир будет платить десять процентов, а в субботу — что пятнадцать… А если все меняется ежедневно, то жить и торговать как? Понятно, что не с такой Америкой, а тогда с кем? Ответ ясен, смотри выше.

В итоге все грозные пошлинные угрозы Трампа, за которыми последовали мучительные переговоры, прежде всего как раз с союзниками и партнерами, вся эта прошлогодняя катавасия выглядит как театр абсурда и зря потраченное время. И Global Times составляет подборку того, что в итоге получается: вроде как на сегодняшний день Индия облагается пошлиной в 18 процентов, Вьетнам платит 19 процентов, но это неточно. Неточно, потому что речь о разных категориях товаров. И потому, что завтра в Вашингтоне заявят что-то новенькое. То есть вопрос не в том, много это или мало, а в том, что рядовая компания экспортеров из Азии и не только оттуда просто не разберется, сколько платить сегодня и что будет завтра. А это не пустяк, это жизнь.

Ну и за прошедший год стало понятно, что никаких привилегий "за политику" тут не жди, неважно, насколько ты тесный союзник США. И дело лишь в том, что если Америка не закроет свои рынки от всех и каждого, то ее экономика будет продолжать деиндустриализовываться и по большей части "оказывать услуги". Так что не будет от нее пряников.

То есть правильно пишет Зак Купер: а что мы можем дать Азии в целом и тамошним друзьям в частности? И хотели бы, но ресурсов таких нет. Ну а о том, чтобы подавать пример по части демократии и прочего госуправления, вообще лучше молчать.