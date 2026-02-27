https://ria.ru/20260227/avariya-2077106418.html
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек - РИА Новости, 27.02.2026
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
Пятеро детей и один взрослый пострадали в результате ДТП с минивеном на Ставрополье, они направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область, сообщила РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T12:12:00+03:00
2026-02-27T12:12:00+03:00
2026-02-27T12:24:00+03:00
ставропольский край
астраханская область
гибдд мвд рф
происшествия
минеральные воды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077108778_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_461d10d19784079b1cbd98b147421f7c.jpg
https://ria.ru/20260226/dtp-2076826768.html
ставропольский край
астраханская область
минеральные воды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077108778_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e870da0acbe5ad1690cfacfc711cd5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, астраханская область, гибдд мвд рф, происшествия, минеральные воды
Ставропольский край, Астраханская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Минеральные Воды
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали 5 детей и 1 взрослый