В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
12:12 27.02.2026 (обновлено: 12:24 27.02.2026)
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек
Пятеро детей и один взрослый пострадали в результате ДТП с минивеном на Ставрополье, они направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область, сообщила РИА Новости, 27.02.2026
ставропольский край, астраханская область, гибдд мвд рф, происшествия, минеральные воды
Ставропольский край, Астраханская область, ГИБДД МВД РФ, Происшествия, Минеральные Воды
В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали шесть человек

В Ставропольском крае при ДТП с минивеном пострадали 5 детей и 1 взрослый

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramНа месте ДТП с минивеном на Ставрополье
На месте ДТП с минивеном на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
На месте ДТП с минивеном на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 27 фев – РИА Новости. Пятеро детей и один взрослый пострадали в результате ДТП с минивеном на Ставрополье, они направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область, сообщила ГИБДД региона.
"Водитель минивэна "Хендай"… не справился с управлением и допустил съезд автомашины в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии 5 пассажиров (дети в возрасте 11 и 15 лет), а также водитель автомобиля с различными травмами доставлены в больницу Минеральных Вод, им оказывается необходимая медицинская помощь. Автоинспекторами установлено, что пострадавшие являются жителями г. Нальчика КБР, направлялись на спортивные мероприятия в Астраханскую область", – говорится в сообщении.
Ставропольский крайАстраханская областьГИБДД МВД РФПроисшествияМинеральные Воды
 
 
