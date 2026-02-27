Рейтинг@Mail.ru
17:56 27.02.2026 (обновлено: 18:11 27.02.2026)
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сша, китай
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), США, Китай
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке

РИА Новости: на РКН и Минобороны идет атака с имитацией действий пользователей

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Осуществляется сложная мультивекторная атака на разных сетевых уровнях, в том числе с имитацией действий пользователей", - отметили в ведомстве.
Ранее в пятницу там сообщили, что информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ подверглись DDoS-атаке, атакующие серверы расположены преимущественно в России, а также США, Китае, Великобритании и Нидерландах.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян
20 февраля, 13:42
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СШАКитай
 
 
