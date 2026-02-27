https://ria.ru/20260227/ataka-2077240994.html
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке - РИА Новости, 27.02.2026
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке
На информресурсы Роскомнадзора и Минобороны РФ идет мультивекторная атака, в том числе с имитацией действий пользователей, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 27.02.2026
РКН и Минобороны подверглись мультивекторной атаке
РИА Новости: на РКН и Минобороны идет атака с имитацией действий пользователей