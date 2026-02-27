https://ria.ru/20260227/argentina-2077179934.html
Представитель МИД встретится в Аргентине с Конгрессом
Представитель МИД встретится в Аргентине с Конгрессом - РИА Новости, 27.02.2026
Представитель МИД встретится в Аргентине с Конгрессом
Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Буэнос-Айрес встретится с представителями МИД РИА Новости, 27.02.2026
россия
буэнос-айрес (город)
в мире
александр щетинин
россия
буэнос-айрес (город)
