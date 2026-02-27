Рейтинг@Mail.ru
15:01 27.02.2026 (обновлено: 15:08 27.02.2026)
Представитель МИД встретится в Аргентине с Конгрессом
Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Буэнос-Айрес встретится с представителями МИД РИА Новости, 27.02.2026
Представитель МИД встретится в Аргентине с Конгрессом

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 27 фев - РИА Новости. Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сообщил РИА Новости, что в ходе своей поездки в Буэнос-Айрес встретится с представителями МИД и конгресса.
"У нас будет и МИД, будет конгресс, еще целый ряд встреч. Тем более, что в Буэнос-Айресе много знакомых, друзей – представителей совершенно различных политических сил, так что, я думаю, будут интересные встречи с учетом того, что страна сейчас переживает очень интересный период своей истории", - сказал он в беседе с агентством.
