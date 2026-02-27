Арестованному зампреду правления "Газпром нефти" грозит до 15 лет тюрьмы

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Арестованному по делу о взяточничестве заместителю председателя правления "Газпром нефти" Антону Джалябову грозит вплоть до 15 лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Джалябов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки", - сказал собеседник агентства.
В пятницу суд в Москве отправил Джалябова под арест.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.