Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок в 1 месяц 30 суток", - огласил судья.

Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения, Джалябов не возражал.