https://ria.ru/20260227/arest-2077238586.html
Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке
Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке - РИА Новости, 27.02.2026
Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова по делу о взятке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:47:00+03:00
2026-02-27T17:47:00+03:00
2026-02-27T17:48:00+03:00
газпром
происшествия
москва
сочи
газпромнефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077219625_0:192:3125:1950_1920x0_80_0_0_793ded43bafadf8cdb7b321d19b9985f.jpg
https://ria.ru/20260227/bolnitsa-2077123651.html
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077219625_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_b9fbe3b25098b5de6a25fd015b4efee6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, происшествия, москва, сочи, газпромнефть
Газпром, Происшествия, Москва, Сочи, Газпромнефть
Зампреда правления "Газпром нефть" отправили под арест по делу о взятке
Суд арестовал топ-менеджера "Газпром нефти" Джалябова по делу о взятке
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок в 1 месяц 30 суток", - огласил судья.
Избрание меры пресечения проходило в закрытом режиме по просьбе стороны обвинения, Джалябов не возражал.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть
" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи
на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.