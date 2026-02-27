https://ria.ru/20260227/arest-2077145826.html
Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия с просьбой об аресте заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова, задержанного за РИА Новости, 27.02.2026
