Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках - РИА Новости, 27.02.2026
13:56 27.02.2026 (обновлено: 14:09 27.02.2026)
Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках
Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках - РИА Новости, 27.02.2026
Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия с просьбой об аресте заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова, задержанного за РИА Новости, 27.02.2026
Зампреда правления "Газпром нефти" попросили арестовать по делу о взятках

РИА Новости: следствие запросило арест Джалябова по делу о взятках

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия с просьбой об аресте заместителя председателя правления "Газпром нефти" Антона Джалябова, задержанного за взятки, сообщили РИА Новости в суде.
"Следствие просит арестовать Джалябова", - сказали в суде.
Как ранее сообщило МВД, зампреду правления ПАО "Газпром нефть" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант, который в 2021-2022 годах занимал должность директора филиала ООО "Газпром инвест", получил от руководителей фирм моторную лодку и квартиру в Сочи на общую сумму почти 30 миллионов рублей за заключение контрактов на выполнение подрядных работ и общее покровительство.
Экс-главу управления финобеспечения Минобороны обвинили во взятке
26 февраля, 12:35
 
