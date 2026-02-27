Афганистан и Пакистан не заинтересованы в конфликте, заявил эксперт

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афганистан и Пакистан не заинтересованы в масштабной эскалации конфликта, считает военный эксперт Алексей Анпилогов.
"Ни Афганистан, ни Пакистан не хотят крупного конфликта. По большому счету их в равной степени беспокоит полукриминальный, полуплеменной анклав на границе. Поэтому обе стороны, вероятно, будут стараться погасить конфликт и в этот раз, при этом поддерживая племена на своих территориях", - заявил Анпилогов деловой газете ВЗГЛЯД.
По мнению эксперта, позиции сторон при этом неравны: Пакистан является ядерной державой с более высоким мобилизационным потенциалом и возможностями закупки вооружений на международном рынке. В то же время афганские власти, по его словам, находятся в международной изоляции и располагают в основном вооружением, оставшимся после вывода американских войск.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.