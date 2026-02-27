Рейтинг@Mail.ru
Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits
17:15 27.02.2026 (обновлено: 08:52 28.02.2026)
Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits
Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits - РИА Новости, 28.02.2026
Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits
Российский дистрибьютор алкоголя "Стандарт качества", входивший в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и... РИА Новости, 28.02.2026
Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российский дистрибьютор алкоголя "Стандарт качества", входивший в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов), направил в арбитражный суд Москвы иск к американской Global Spirits USA LLC на сумму около 47 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 24 февраля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не приводятся.
Суд в Курске в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень", а также акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". Собственником долей и акций была иностранная компания "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед". Все компании входили в Global Spirits.
Основные водочные бренды мытищинского завода "Родник и К" - "Хорта", "Лесная", "ПервакЪ". Вологодское ООО "Русский Север" выпускает водку "Алтайская вершина", "Домашний первакъ" и другие.
По данным "БИР-Аналитик", единственным владельцем ООО "Стандарт качества" с 28 июня 2025 года является Росимущество.
В отношении Черняка в июне 2023 года в России было возбуждено уголовное дело по статье о финансировании терроризма, бизнесмен был объявлен в розыск. Его подельником является Александр Беспалов, который в настоящее время арестован. Как полагает следствие, последний помогал поддерживать деятельность предприятий, которые размещены в РФ, а средства перечислял на счета оффшорных компаний для финансирования террористической деятельности ВСУ.
Россия
Курск
Генеральная прокуратура РФ
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Вооруженные силы Украины
 
 
