Дистрибьютор "Стандарта качества" подал иск к американской Global Spirits

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российский дистрибьютор алкоголя "Стандарт качества", входивший в холдинг Global Spirits украинского олигарха Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов), направил в арбитражный суд Москвы иск к американской Global Spirits USA LLC на сумму около 47 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 24 февраля и к рассмотрению еще не принят. Основания исковых требований и другие подробности пока не приводятся.

Суд в Курске в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов ООО "Стандарт качества", ООО "Русский Север", ООО "Родник и К", ООО "Крымский винный дом", ООО "Традиции успеха", ООО "Новый уровень", а также акции АО "Феодосийский завод коньяков и вин". Собственником долей и акций была иностранная компания "Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед". Все компании входили в Global Spirits.

Основные водочные бренды мытищинского завода "Родник и К" - "Хорта", "Лесная", "ПервакЪ". Вологодское ООО "Русский Север" выпускает водку "Алтайская вершина", "Домашний первакъ" и другие.

По данным "БИР-Аналитик", единственным владельцем ООО "Стандарт качества" с 28 июня 2025 года является Росимущество