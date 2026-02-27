https://ria.ru/20260227/alert-2077103879.html
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае - РИА Новости, 27.02.2026
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
"Лиза Алерт" ведет сбор информации после получения заявки о пропаже пяти человек в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного...
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
"Лиза Алерт" ведет сбор информации о пропаже пяти человек в Пермском крае