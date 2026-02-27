Рейтинг@Mail.ru
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
27.02.2026
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае
пермский край
"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже пяти человек в Пермском крае

"Лиза Алерт" ведет сбор информации о пропаже пяти человек в Пермском крае

Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. "Лиза Алерт" ведет сбор информации после получения заявки о пропаже пяти человек в Пермском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда.
"К нам поступила заявка в 13.08 (11.08 мск - ред.). Сейчас начинается с ней работа, идет сбор информации. Пропало пять человек", - сказала собеседница агентства, отвечая РИА Новости на вопрос о пропаже людей в Пермском крае.
Город - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, кто чаще всего пропадает в городах
15 февраля, 04:03
 
