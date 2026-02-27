https://ria.ru/20260227/aktivy-2077125043.html
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль - РИА Новости, 27.02.2026
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
Попытки воровства российских активов на Западе продолжатся, учитывая настроения в ряде стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:07:00+03:00
европа
в мире
россия
германия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656184_0:27:3180:1815_1920x0_80_0_0_f05de445e31cbb902c8f1b8950166bf6.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073644867.html
европа
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656184_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_2e2ab7b416733dd15ba29508b5330319.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире, россия, германия, дмитрий песков
Европа, В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
Песков: попытки своровать российские активы на Западе продолжатся