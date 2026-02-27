Рейтинг@Mail.ru
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 27.02.2026 (обновлено: 13:07 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/aktivy-2077125043.html
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль - РИА Новости, 27.02.2026
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль
Попытки воровства российских активов на Западе продолжатся, учитывая настроения в ряде стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T13:03:00+03:00
2026-02-27T13:07:00+03:00
европа
в мире
россия
германия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656184_0:27:3180:1815_1920x0_80_0_0_f05de445e31cbb902c8f1b8950166bf6.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073644867.html
европа
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071656184_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_2e2ab7b416733dd15ba29508b5330319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, в мире, россия, германия, дмитрий песков
Европа, В мире, Россия, Германия, Дмитрий Песков
На Западе продолжатся попытки своровать российские активы, считает Кремль

Песков: попытки своровать российские активы на Западе продолжатся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Попытки воровства российских активов на Западе продолжатся, учитывая настроения в ряде стран Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Учитывая такие превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это воровство протолкнуть, легитимизировать, будут продолжаться", - сказал Песков журналистам.
Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что тема возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины на данный момент не является предметом для обсуждения в Евросоюзе.
Правительственный час с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров рассказал о позиции России по замороженным активам в Европе
11 февраля, 13:51
 
ЕвропаВ миреРоссияГерманияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала