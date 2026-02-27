https://ria.ru/20260227/akter-2077316629.html
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз
Сыгравший роль в сериале "Великолепный век. Империя Кёсем" турецкий актер Ибрагим Йылдыз скончался в Стамбуле на 28-м году жизни, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 27.02.2026
стамбул
