Рейтинг@Mail.ru
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:53 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/akter-2077316629.html
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз - РИА Новости, 27.02.2026
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз
Сыгравший роль в сериале "Великолепный век. Империя Кёсем" турецкий актер Ибрагим Йылдыз скончался в Стамбуле на 28-м году жизни, передает телеканал Habertürk. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T23:53:00+03:00
2026-02-27T23:53:00+03:00
стамбул
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077315726_0:116:211:235_1920x0_80_0_0_8fbf9898344a5b861d1d0c461f739e08.jpg
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077315726_0:97:211:255_1920x0_80_0_0_eee5405bc455d3c62aee583039a3b9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стамбул, происшествия
Стамбул, Происшествия
Скончался актер из сериала "Великолепный век" Ибрагим Йылдыз

Умер актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз

© Фото : Сайт КинопоискИбрахим Йилдыз
Ибрахим Йилдыз - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Фото : Сайт Кинопоиск
Ибрахим Йилдыз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 27 фев – РИА Новости. Сыгравший роль в сериале "Великолепный век. Империя Кёсем" турецкий актер Ибрагим Йылдыз скончался в Стамбуле на 28-м году жизни, передает телеканал Habertürk.
Актер был госпитализирован в августе 2025 года после того, как на него упало дерево во время урагана в Стамбуле.
"Находившийся с августа в отделении интенсивной терапии Йылдыз скончался в больнице", - передает канал.
Актер успел сняться в сериалах "Великолепный век. Империя Кёсем" и "Услышь меня".
 
СтамбулПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала