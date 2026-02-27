Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что действия афганских военных в отношении Пакистана были направлены на защиту суверенитета страны.
"Моттаки изложил (главе МИД Турции Хакану Фидану - ред.) принципиальную позицию в отношении последних событий, подчеркнув, что последние действия сил безопасности и обороны Афганистана были предприняты с целью защиты суверенитета страны, воздушного пространства и целостности территории, и установленные цели были успешно достигнуты", - говорится в сообщении МИД Афганистана в соцсети X.
Глава МИД Афганистана также сообщил, что Кабул предпочитает решать проблемы за счет достижения взаимопонимания, однако такие усилия могут принести результат, если противоположная сторона продемонстрирует прагматичный подход.
Таким образом глава МИД Афганистана провел телефонные разговоры с представителями двух стран, которые выступали посредниками в диалоге Пакистана и Афганистана в предыдущие раунды обострений.
Афганистан в ночь на 27 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.