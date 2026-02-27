Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 27.02.2026 (обновлено: 19:24 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077241810.html
Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана
Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана - РИА Новости, 27.02.2026
Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана
Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что действия афганских военных в отношении Пакистана были направлены на защиту суверенитета страны. РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T17:59:00+03:00
2026-02-27T19:24:00+03:00
в мире
афганистан
пакистан
турция
хакан фидан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_b8f72df4c13a39fa88b1d67b19fd99d1.jpg
https://ria.ru/20260227/pakistan-2077212774.html
https://ria.ru/20260227/afganistan-2077239896.html
афганистан
пакистан
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077154078_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9da2e15023994b8612a36cdd6230d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пакистан, турция, хакан фидан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Афганистан, Пакистан, Турция, Хакан Фидан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Глава МИД Афганистана объяснил действия военных в отношении Пакистана

Моттаки: действия Кабула против Пакистана были направлены на защиту суверенитета

© AP Photo / Saifullah ZahirВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Saifullah Zahir
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки заявил, что действия афганских военных в отношении Пакистана были направлены на защиту суверенитета страны.
"Моттаки изложил (главе МИД Турции Хакану Фидану - ред.) принципиальную позицию в отношении последних событий, подчеркнув, что последние действия сил безопасности и обороны Афганистана были предприняты с целью защиты суверенитета страны, воздушного пространства и целостности территории, и установленные цели были успешно достигнуты", - говорится в сообщении МИД Афганистана в соцсети X.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Пакистан призвал Афганистан положить конец безнаказанности террористов
Вчера, 16:32
Глава МИД Афганистана также сообщил, что Кабул предпочитает решать проблемы за счет достижения взаимопонимания, однако такие усилия могут принести результат, если противоположная сторона продемонстрирует прагматичный подход.
Ту же позицию афганский дипломат изложил в телефонном разговоре с госминистром иностранных дел Катара Мухаммедом аль-Хулейфи, сообщил афганский МИД, отметив, что Доха заявила о своей готовности помочь с деэскалацией напряженности.
Таким образом глава МИД Афганистана провел телефонные разговоры с представителями двух стран, которые выступали посредниками в диалоге Пакистана и Афганистана в предыдущие раунды обострений.
Афганистан в ночь на 27 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном
Вчера, 17:52
 
В миреАфганистанПакистанТурцияХакан ФиданВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала