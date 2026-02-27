МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном, передает афганский телеканал Ariana News.
"Источники сообщили о начале новой волны атак возмездия на позиции военного режима Пакистана вдоль условной линии разграничения ", — говорится в сообщении.
По данным Ariana News, боевые действия начались в нескольких районах провинции Хост. Ранее в пятницу телеканал сообщал об атаке афганских войск на ядерный центр в Пакистане, приведшей к жертвам, однако пакистанские источники посольства России не подтвердили достоверность этой информации.
Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд. Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".
В ночь на 27 февраля Афганистан начал военную операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана. Исламабад, в свою очередь, также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Кабулом. Обе стороны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинили повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, а борьбу с ними называли внутренним делом соседнего государства. В течение недели стороны обменивались ударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.