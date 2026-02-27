Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном

Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд. Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".

В ночь на 27 февраля Афганистан начал военную операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана. Исламабад, в свою очередь, также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Кабулом. Обе стороны сообщают о сотнях жертв среди военных.