Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном - РИА Новости, 27.02.2026
17:59 27.02.2026 (обновлено: 20:17 27.02.2026)
Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном
Новая волна атак на границе с Пакистаном
Афганистан проводит новую волну атак на границе с Пакистаном. По данным Ariana News, боевые действия начались в ряде районов провинции Хост и против блокпостов пакистанских военных в районе провинции Пактия.
Движение войск на приграничной территории между Пакистаном и Афганистаном
Между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули новые вооружённые столкновения на приграничной территории.
Пакистан нанес удары по расположениям талибов в Афганистане
Пакистанский государственный телеканал Pakistan TV показал моменты нанесения ударов по расположениям талибов в Афганистане в ночь на пятницу. Телеканал разместил два видео с кадрами нанесения ударов в провинции Кандагар. По данным канала, в результате удара уничтожены штаб бригады талибов и логистический центр. "Пакистанские силы уничтожили несколько ключевых постов талибов вдоль границы, эффективно используя артиллерию и квадрокоптеры", - сообщил Pakistan TV
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Афганистан начал новую волну атак на границе с Пакистаном, передает афганский телеканал Ariana News.
"Источники сообщили о начале новой волны атак возмездия на позиции военного режима Пакистана вдоль условной линии разграничения ", — говорится в сообщении.
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
В Пакистане высказались о роли России в урегулировании с Афганистаном
Вчера, 13:23
По данным Ariana News, боевые действия начались в нескольких районах провинции Хост. Ранее в пятницу телеканал сообщал об атаке афганских войск на ядерный центр в Пакистане, приведшей к жертвам, однако пакистанские источники посольства России не подтвердили достоверность этой информации.
Ранее сегодня Кабул заявил, что афганские ВВС успешно атаковали военный лагерь и армейский кантон в Ноушере, а также базу Джамруд. Тем временем телеканал PTV утверждает, что пакистанская армия захватила несколько постов на территории противника и "празднует решающую победу".
В ночь на 27 февраля Афганистан начал военную операцию вдоль всей линии Дюранда в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана. Исламабад, в свою очередь, также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Кабулом. Обе стороны сообщают о сотнях жертв среди военных.
Отношения между ними обострились еще в октябре прошлого года. Тогда в Пакистане произошла серия терактов, в которых местные власти обвинили повстанческое движение ТТП. В Кабуле отрицают, что боевики группировки базируются на территории Афганистана, а борьбу с ними называли внутренним делом соседнего государства. В течение недели стороны обменивались ударами, а затем при посредничестве Катара и Турции договорились о прекращении огня.
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России
Эксперты оценили риски конфликта между Пакистаном и Афганистаном для России
Вчера, 12:49
 
