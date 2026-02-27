Рейтинг@Mail.ru
В афганской провинции погибли дети в результате удара Пакистана, пишут СМИ
14:32 27.02.2026 (обновлено: 15:23 27.02.2026)
В афганской провинции погибли дети в результате удара Пакистана, пишут СМИ
Дети погибли в результате удара пакистанской артиллерии по району проживания мирного населения в афганской провинции Пактика, сообщает в пятницу Telegram-канал... РИА Новости, 27.02.2026
в мире
пактика
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пактика
пакистан
афганистан
В афганской провинции погибли дети в результате удара Пакистана, пишут СМИ

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Дети погибли в результате удара пакистанской артиллерии по району проживания мирного населения в афганской провинции Пактика, сообщает в пятницу Telegram-канал TOLOnews Plus со ссылкой на местные власти.
"Вчера вечером в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного пакистанскими военными, в жилой дом в районе Ангур Ада уезда Бармаль провинции Пактика, трое мирных жителей, включая детей, погибли", - говорится в сообщении.
По данным портала, еще семь мирных граждан получили ранения и были доставлены в госпиталь.
Пакистан в ночь на 27 февраля начал обстреливать сопредельные районы Афганистана вдоль линии Дюранда, не признанной в Кабуле границы между двумя странами. Вечером 26 февраля афганская армия предприняла военную операцию в ответ на неоднократные пакистанские бомбардировки афганской территории.
Местные жители на месте авиаудара ВВС Пакистана в провинции Нангархар, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан заявил о завершении военной операции против Пакистана
Заголовок открываемого материала