В афганской провинции погибли дети в результате удара Пакистана, пишут СМИ
Дети погибли в результате удара пакистанской артиллерии по району проживания мирного населения в афганской провинции Пактика, сообщает в пятницу Telegram-канал... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:32:00+03:00
2026-02-27T14:32:00+03:00
2026-02-27T15:23:00+03:00
в мире
пактика
пакистан
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пактика
пакистан
афганистан
В афганской провинции погибли дети в результате удара Пакистана, пишут СМИ
TOLOnews Plus: при ударе по афганской провинции Пактика погибли дети