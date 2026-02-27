Рейтинг@Mail.ru
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
14:23 27.02.2026 (обновлено: 15:24 27.02.2026)
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий - РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
Афганистан предостерегает Пакистан от дальнейших боевых действий, предупреждая, что их продолжение будет угрожать безопасности пакистанской столицы, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
афганистан, исламабад, пакистан, в мире, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
Афганистан, Исламабад, Пакистан, В мире, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий

Генштаб Афганистана предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий

Исламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Афганистан предостерегает Пакистан от дальнейших боевых действий, предупреждая, что их продолжение будет угрожать безопасности пакистанской столицы, заявил начальник генерального штаба вооруженных сил Афганистана Фасихуддин Фитрат, командующий операцией против Пакистана.
"Если они (Пакистан - ред.) совершат агрессию в отношении любого района нашей страны, то получат подобный же ответ. Уверены, что в случае, если они захотят подорвать безопасность Афганистана, наши силы способны сделать центры, даже столицу - Исламабад - небезопасной", - сказал Фитрат, чье обращение было опубликовано на странице МО Афганистана в соцсети X
АфганистанИсламабадПакистанВ миреВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Заголовок открываемого материала