Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий - РИА Новости, 27.02.2026
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
Афганистан предостерегает Пакистан от дальнейших боевых действий, предупреждая, что их продолжение будет угрожать безопасности пакистанской столицы, заявил... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T14:23:00+03:00
афганистан
исламабад
пакистан
в мире
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
афганистан
исламабад
пакистан
Афганистан предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий
Генштаб Афганистана предостерег Пакистан от дальнейших боевых действий