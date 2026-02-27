https://ria.ru/20260227/afganistan-2077064034.html
ОДКБ внимательно следит за ситуацией на границе Афганистана и Пакистана
ОДКБ внимательно следит за ситуацией на границе Афганистана и Пакистана
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) внимательно отслеживает развитие ситуации на границе Афганистана и Пакистана, заявили РИА Новости в ее... РИА Новости, 27.02.2026
афганистан
пакистан
