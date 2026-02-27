https://ria.ru/20260227/afganistan-2077048546.html
Афганистан заявил о завершении военной операции против Пакистана
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство обороны
Афганистана заявило о завершении военной операции против Пакистана.
В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана
заявили, что в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана
начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.
"В полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского Эмирата военная операция успешно завершилась", - говорится в заявлении оборонного ведомства, распространенном ночью в пятницу.
Утверждается, что Афганистан ночью нанес "решительные удары", отвечая на "дерзкую агрессию пакистанского военного режима против афганской территории, повлекшую гибель невинных женщин и детей".
"Ровно в 20.00 наши силы нанесли удар по пакистанским военным постам вдоль линии Дюранда в восточных и юго-восточных провинциях, включая Пактику
, Пактию
, Хост
, Нангархар
, Кунар
и Нуристан", - уточняется в заявлении.
По данным афганского военного ведомства, в результате проведенной операции потери противника составили 55 человек убитыми. Захвачены две военные базы, 19 военных постов. Утверждается, что четыре блокпоста "покинуты врагом", который "в ужасе бежал".
"Захвачены десятки единиц легкого и тяжелого вооружения, крупный склад боеприпасов и военного снаряжения. Один вражеский танк уничтожен, один крупный военный транспортный автомобиль захвачен", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что несколько тел пакистанских военнослужащих были подобраны и доставлены в Афганистан, несколько солдат противника были взяты в плен живыми, а "многие бежали в унижении".
Отмечается, что и афганская сторона понесла потери: восемь военных погибли, 13 получили ранения. Кроме того, 13 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, пострадали в результате ракетных обстрелов противником лагеря беженцев в Нангархаре.
Командование министерства обороны отмечает, что "все оперативные цели были достигнуты с точностью и отвагой". Ведомство подчеркивает, что "любое нарушение афганской территории будет встречено огнем, сталью и местью".