Афганистан заявил о завершении военной операции против Пакистана

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министерство обороны Афганистана заявило о завершении военной операции против Пакистана.

В ночь на пятницу вооруженные силы Афганистана заявили, что в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана начали масштабные наступательные военные операции против центров и объектов пакистанских сил вдоль разграничивающей страны линии Дюранда.

"В полночь по прямому приказу начальника штаба вооруженных сил Исламского Эмирата военная операция успешно завершилась", - говорится в заявлении оборонного ведомства, распространенном ночью в пятницу.

Утверждается, что Афганистан ночью нанес "решительные удары", отвечая на "дерзкую агрессию пакистанского военного режима против афганской территории, повлекшую гибель невинных женщин и детей".

Пактию, Хост, Нангархар, "Ровно в 20.00 наши силы нанесли удар по пакистанским военным постам вдоль линии Дюранда в восточных и юго-восточных провинциях, включая Пактику Кунар и Нуристан", - уточняется в заявлении.

По данным афганского военного ведомства, в результате проведенной операции потери противника составили 55 человек убитыми. Захвачены две военные базы, 19 военных постов. Утверждается, что четыре блокпоста "покинуты врагом", который "в ужасе бежал".

"Захвачены десятки единиц легкого и тяжелого вооружения, крупный склад боеприпасов и военного снаряжения. Один вражеский танк уничтожен, один крупный военный транспортный автомобиль захвачен", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что несколько тел пакистанских военнослужащих были подобраны и доставлены в Афганистан, несколько солдат противника были взяты в плен живыми, а "многие бежали в унижении".

Отмечается, что и афганская сторона понесла потери: восемь военных погибли, 13 получили ранения. Кроме того, 13 афганских мирных жителей, включая женщин и детей, пострадали в результате ракетных обстрелов противником лагеря беженцев в Нангархаре.